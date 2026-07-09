(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Su indicazione del ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il segretario generale della Farnesina, Amb. Riccardo Guariglia, ha convocato oggi l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia Aleksej Paramonov per manifestare la più ferma protesta del governo italiano a seguito delle attività illegali, compiute da due funzionari con status diplomatico dell'Ambasciata della Federazione Russa, recentemente individuate sul territorio nazionale, grazie alla segnalazione dell'Aisi. Nel corso dell'incontro - si legge in una nota - il segretario generale ha ribadito che tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane. È stato inoltre sottolineato che l'Italia continuerà a contrastare con la massima determinazione ogni attività ostile condotta contro il Paese, in stretto coordinamento con i propri Alleati. (ANSA).