(ANSA) - TREVISO, 01 OTT - I finanzieri della Gdf del Comando provinciale di Treviso hanno sequestrato 143 fiale di medicinali illeciti per un valore di mercato di circa 10mila euro. L'operazione ha avuto inizio con il controllo di una spedizione proveniente dalla Germania, al cui interno sono state trovate 40 fiale contenenti peptidi sintetici finalizzati a ridurre l'appetito, migliorare la sensibilità insulinica e aumentare il dispendio energetico, la cui vendita è vietata in quanto farmaci sperimentali non ancora autorizzati dalla Food Drug Administration (Fda) e dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema). I due destinatari del pacco sono stati denunciati per la violazione della normativ sui i medicinali per uso umano e ricettazione. Successivamente, su delega dell'autorità giudiziaria, i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso hanno eseguito nei loro confronti perquisizioni personali e locali, che hanno portato al sequestro delle ulteriori 103 fiale analoghe a quelle contenute nella spedizione. La Guardia di Finanza fa sapere in una nota che, in collaborazione con la magistratura, continuerà a svolgere ulteriori indagini per ricostruire a ritroso la filiera di produzione e distribuzione dei prodotti. (ANSA).