(ANSA) - LONDRA, 04 SET - Il leader del trumpiano Reform Uk, Nigel Farage, e quello del Rassemblement National, Jordan Bardella, hanno firmato durante il congresso del partito britannico a Birmingham un memorandum d'intesa tra le due formazioni politiche di destra radicale per fermare gli attraversamenti di migranti nella Manica, presentandolo come una nuova "entente cordiale" tra Regno Unito e Francia. L'accordo, che entrerebbe in vigore se entrambi i partiti andassero al governo nei rispettivi Paesi, prevede che Parigi blocchi le partenze delle piccole imbarcazioni, mentre Londra intercetti nella Manica quelle sfuggite ai controlli, riportando i migranti in Francia in tempi molto rapidi. "Stiamo per firmare un documento storico che fermerà per sempre gli sbarchi", ha detto Farage, prima che i due leader mostrassero il memorandum al pubblico tra gli applausi. Bardella, intervenendo al congresso, ha detto che Parigi "deve riprendere il controllo" dell'immigrazione, promettendo che in caso di vittoria elettorale il suo partito, una volta al governo, "farà tutto il possibile perché la Francia non sia più il varco per l'immigrazione illegale verso il Regno Unito". (ANSA).