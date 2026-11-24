(ANSA) - MILANO, 24 NOV - L'audizione di Giuseppe Conte davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid riporta al centro la mancata istituzione della zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro per l'associazione dei familiari delle vittime del Covid #Sereniesempreuniti. Dopo la seduta del 23 novembre, l'Associazione esprime "amarezza e indignazione per il clima di bagarre che ha accompagnato i lavori e per le risposte ritenute ancora insufficienti rispetto alle domande delle famiglie delle vittime". A suscitare particolare attenzione sono state le dichiarazioni dell'ex presidente del Consiglio sul ruolo del decisore politico. Conte ha spiegato che il tavolo tecnico-scientifico non era la sede deputata ad assumere una decisione politica e che spettava proprio al decisore politico "contemperare tutti gli interessi in gioco". Parole che, secondo #Sereniesempreuniti, "riportano direttamente alla questione delle responsabilità politiche nelle scelte compiute durante le prime settimane dell'emergenza". "Il riconoscimento che la decisione finale spettasse al Governo e che dovesse tenere conto anche delle conseguenze economiche e sociali rende ancora più necessario chiarire se e in quale misura le valutazioni economiche e le eventuali pressioni del mondo produttivo abbiano inciso sulle decisioni relative alla mancata zona rossa nella Bergamasca", osserva l'Associazione. Tra i temi affrontati, sottolinea #Sereniesempreuniti, anche la richiesta che il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, avrebbe avanzato il 23 febbraio 2020 per estendere la zona gialla a tutta la Lombardia, nonostante il quadro dei contagi fosse già preoccupante. Su questo punto Conte ha dichiarato di non ricordare una richiesta formale. (ANSA).