(ANSA) - PESCARA, 05 SET - "Una decisione che ci spezza il cuore". Così Catherine e Nathan, genitori dei tre bambini della famiglia nel bosco, commentano in un video, fornito dall'avvocato Simone Pillon, il provvedimento che mantiene i figli lontani dalla casa e dalla famiglia, annunciando l'intenzione di presentare ricorso contro la decisione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Lunedì scorso era stato depositato il provvedimento che dava il via libera al percorso per il ricongiungimento della famiglia, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. (ANSA).