(ANSA) - VASTO, 08 SET - "Dopo numerosi solleciti abbiamo finalmente ricevuto la convocazione, da parte di una nuova assistente sociale, per un incontro finalizzato a concordare le modalità di graduale rientro dei minori come previste dal Tribunale". Così, oggi, l'avvocato Simone Pillon, legale di fiducia della "famiglia nel bosco", il quale nei giorni scorsi ha denunciato l'inerzia del servizio di assistenza sociale dell'Alto Vastese a seguito della decisione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila di avviare le procedure per il ricongiungimento dei tre bambini ai genitori. "L'incontro con la nuova assistente sociale - prosegue Pillon - si terrà nella giornata di domani". I giudici la scorsa settimana avevano deciso per un rientro a tappe dei tre bambini in famiglia. I minori resteranno per il momento nella struttura protetta di Vasto (Chieti), dove sono stati collocati il 20 novembre 2025, fino al prossimo ottobre quando, ma solo nel fine settimana, potranno tornare con i genitori a Palmoli. (ANSA).