(ANSA) - PALMOLI, 20 NOV - "Stiamo lavorando sul ricorso in Cassazione". Così, l'avvocato Simone Pillon all'ANSA a una settimana dalla bocciatura del reclamo in Corte d'appello presentato dal legale della famiglia nel bosco in cui si chiedeva il rientro immediato dei tre bambini in casa a Palmoli. Ci sono due mesi di tempo - prosegue l'avvocato - per depositarlo, ma si può avere fino a sei mesi". Resta invece ancora da chiarire come i tre bambini trascorreranno le festività natalizie. Per i figli di Nathan e Catherine - la coppia anglo-australiana cui il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale, disponendo, un anno fa, il trasferimento dei piccoli in una casa-famiglia di Vasto - non sono ancora arrivate indicazioni sulle modalità di permanenza durante il periodo delle feste. "Non sappiamo nulla. Non ci sono ancora indicazioni", sottolinea il legale. Attualmente, i bambini trascorrono il fine settimana con i genitori, tra la casa nel bosco e l'abitazione concessa dal Comune di Palmoli alla famiglia in comodato gratuito, situata nella periferia del paese. (ANSA).