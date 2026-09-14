(ANSA) - VASTO, 14 SET - Per i tre bambini della famiglia nel bosco il 16 settembre potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase: sarà infatti il loro primo ingresso a scuola, dopo il percorso di homeschooling seguito finora. I due gemelli frequenteranno la seconda elementare, mentre la sorella maggiore la quarta elementare. I tre bambini dovrebbero essere accolti in una scuola pubblica a Vasto dove vivono dallo scorso 20 novembre. Per loro sarebbe previsto il tempo normale, senza tempo pieno, così da lasciare spazio agli incontri con i genitori nel pomeriggio. Secondo quanto riferito dall'avvocato Simone Pillon, tra oggi e domani i bambini potrebbero trascorrere del tempo nella casa di Palmoli, prima dell'inizio delle lezioni. Anche l'inserimento scolastico dovrebbe comunque essere graduale, con il monitoraggio della Neuropsichiatria infantile di Vasto-Lanciano-Chieti. In base all'ordinanza del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, nei primi giorni di scuola i bambini potrebbero trascorrere alcune ore con i genitori, per poi rientrare nella struttura di accoglienza nel pomeriggio. Gli incontri infrasettimanali dovrebbero avvenire alla presenza di un'educatrice, mentre il fine settimana potrebbe essere trascorso con mamma e papà, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Intanto, il 10 settembre la difesa ha depositato alla Corte d'Appello il reclamo contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni. Nel documento di 66 pagine, l'avvocato Pillon contesta, tra l'altro, la mancata valutazione dei rischi per la salute legati alla permanenza fuori dalla famiglia e quella che definisce una limitazione del diritto dei genitori all'istruzione e all'educazione. La difesa ha chiesto l'immediato rientro dei bambini a casa e l'ammissione dell'homeschooling, con un progetto educativo affidato a due insegnanti messi a disposizione dal Comune. (ANSA).