(ANSA) - PALMOLI, 17 OTT - I bambini della famiglia nel bosco tornano nel casolare di Palmoli a distanza di quasi undici mesi: stamattina i genitori, Nathan e Catherine, si sono recati in auto alla casa famiglia di Vasto, dove hanno riabbracciato i figli già pronti con i trolley per trascorrere il fine settimana insieme. I genitori li hanno accompagnati in auto fino al casolare nel bosco, dove resteranno fino al pomeriggio: poi andranno nella casa concessa dal Comune di Palmoli dove resteranno con i genitori fino alle 18 di domani. Stamani i giornalisti presenti nelle vicinanze del casolare sono stati invitati ad allontanarsi senza fare riprese e foto. (ANSA).