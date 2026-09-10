(ANSA-AFP) - GAZA, 10 SET - Una coppia e i loro due figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza. Lo scrive l'Agenzia France Presse, citando fonti mediche e della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che quattro persone palestinesi sono morte e altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza. Un funzionario dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City ha precisato che tra le vittime ci sono due bambini, di 12 e 8 anni. "I corpi di quattro membri della famiglia Ahmad sono stati recuperati straziati dopo che un attacco israeliano ha colpito un'abitazione nell'area del 'Beit Lahia Project', nella Striscia di Gaza settentrionale", ha dichiarato il funzionario. L'esercito israeliano, contattato dall'Afp, ha fatto sapere di stare verificando l'accaduto. (ANSA-AFP).