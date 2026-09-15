(ANSA) - PALMOLI, 15 SET - Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sono appena arrivati nella casa offerta in comodato d'uso gratuito da parte del Comune di Palmoli, in attesa dell'arrivo dei loro tre figli. È la prima volta, dallo scorso novembre, che la famiglia si trova riunita a Palmoli dopo la sospensione della responsabilità genitoriale disposta dal tribunale dei Minorenni dell'Aquila ormai dieci mesi fa. I due genitori sono rimasti l'intera mattina nel loro casolare nel bosco, senza rilasciare dichiarazioni e chiedendo ai giornalisti sul posto di allontanarsi. "No comment oggi", sono state le uniche parole di papà Nathan lasciando l'abitazione. (ANSA).