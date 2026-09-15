(ANSA) - PALMOLI, 15 SET - Attesa a Palmoli per il ritorno, concesso per poche ore dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila, dei tre bimbi della cosiddetta 'famiglia del bosco'. I piccoli torneranno oggi per la prima volta nel paese dove vivevano con i loro genitori, Nathan e Catherine, prima di essere traferiti - ormai quasi un anno fa - in una casa famiglia in seguito alla sospensione della responsabilità genitoriale disposta dai giudici. In giornata, poi, i tre bambini faranno ritorno nella struttura protetta. Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, è arrivato davanti al campo sportivo dove si trova la casa concessa gratuitamente dal Comune alla coppia anglo-australiana. Nathan e Catherine però si trovano nella casa immersa nel bosco, quella dove presto cominceranno i lavori di ristrutturazione nella speranza di un ricongiungimento familiare definitivo. L'abitazione è stata recintata per garantire maggiore privacy all'interno. "Per favore allontanatevi", ripete Catherine a chi si avvicina. (ANSA).