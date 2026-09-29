(ANSA) - TEL AVIV, 29 SET - Muhammad Tubasi, la cui famiglia è stata aggredita da un gruppo di coloni israeliani mentre cercava di fare rientro a casa a Jalud sotto la scorta dell'Idf, ha dichiarato al Times of Israel che la sua casa è stata incendiata dalla folla violenta e che i rivoltosi hanno dato fuoco anche alla sua auto aggiungendo che sono riusciti a fuggire senza riportare ferite solo perché i soldati dell'Idf li hanno messi in salvo e trasferiti su un veicolo militare. La famiglia Tubasi è stata sfrattata da un gruppo di coloni dalla propria casa alla fine di luglio, dopo un assedio durato diverse settimane e l'abitazione è stata occupata. Il 6 settembre, l'Alta Corte di Giustizia ha stabilito che lo Stato deve restituire la casa alla famiglia entro due settimane. Ieri sera, le forze di difesa israeliane hanno scortato la famiglia a casa, ma a quel punto i coloni hanno scatenato una rivolta sul posto bloccando le strade, bruciato veicoli e pneumatici, lanciato pietre contro le forze di sicurezza e appiccato il fuoco all'abitazione della famiglia. A causa dei disordini , le forze sono state costrette a evacuare i membri della famiglia dalla zona. (ANSA).