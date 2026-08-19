Nel tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco del comando provinciale di Como sono intervenuti con un elicottero in soccorso di una famiglia di tre persone - madre, padre e una bimba di 7 anni - sul Monte Generoso, nel Comasco, a cavallo tra Italia e Svizzera. La famiglia aveva appena subito l'aggressione del branco di cavalli che allo stato brado vive da anni sulla montagna; i cavalli, forse spaventati dal rumore provocato da una moto da trial, si sono avventati contro il cane di proprietà della famiglia, calpestandolo e mordendolo. La famiglia ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco la cui sala operativa, dopo averne individuato la posizione in quota, ha inviato l'elicottero e, via terra, una squadra di soccorso. L'elicottero ha recuperato gli adulti, la bambina e il cane sbarcandoli in un posto sicuro. L'animale è stato poi affidato alle cure veterinarie del caso. (ANSA).