(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Si sono sollevati in volo anche i caccia dell'Aeronautica Militare per scortare i due aerei in arrivo stamani a Fiumicino dopo la segnalazione della presenza di ordigni a bordo, che si sono poi rivelati falsi. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, l'allarme è scattato da una mail anonima e al momento non sarebbero emersi collegamenti con episodi simili avvenuti in altre città europee. Sulla vicenda sono in corso indagini della polaria e della polizia postale. L'allarme bomba, poi risultato falso, ha riguardato due voli Ryanair, quello da Lisbona, atterrato intorno alle 9.40, e quello da Dublino atterrato alle 10.44. Sono scattati, come da procedura, i controlli di sicurezza su aeromobili, passeggeri e bagagli e le operazioni di bonifica, da parte degli artificieri. Le operazioni delle forze dell'ordine si sono concluse poco dopo mezzogiorno, con esito negativo. (ANSA).