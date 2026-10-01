(ANSA) - RIMINI, 01 OTT - Un minorenne è stato denunciato dalla Polizia per aver diffuso finte foto di nudo di una coetanea create con l'intelligenza artificiale. L'indagine della Squadra Mobile di Rimini è partita a seguito di una segnalazione. Gli agenti specializzati in reati contro la persona sono riusciti a risalire - tramite l'analisi di chat, social network e smartphone - a chi aveva fabbricato e condiviso, senza il consenso dell'interessata, gli scatti fasulli che riportavano il viso della minorenne incollato in modo realistico a corpi svestiti. Gli approfondimenti hanno permesso di ricostruire i canali attraverso i quali i contenuti sono stati generati, alterati con l'AI e poi condivisi: operazioni delicate condotte in coordinamento con la Procura dei minori per tutelare l'equilibrio psicologico dei giovani coinvolti. La Questura "richiama l'attenzione di giovani e famiglie sul fatto che condotte apparentemente considerate da alcuni come semplici scherzi, ritorsioni o forme di derisione online possono integrare fattispecie di reato di particolare gravità e determinare conseguenze giudiziarie rilevanti". (ANSA).