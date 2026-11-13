(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Una prima breve annotazione della Digos della Polizia è arrivata sul tavolo del procuratore di Milano Marcello Viola che ieri ha aperto un'indagine per "procurato allarme" e "pubblica intimidazione" sui falsi allarmi bomba nelle scuole che nel giro di due giorni hanno riguardato alcune centinaia di istituti tra Milano e provincia. Nei reati contestati per ora non viene ipotizzata l'aggravante del terrorismo e al momento gli inquirenti milanesi non si occupano degli episodi che ricadano nella competenza territoriale di altre Procure, come Monza. A Milano, comunque, è stato aperto anche un fascicolo, senza ipotesi di reato né indagati, che eventualmente potrà fare da "contenitore", poi, se i fatti finiranno tutti all'attenzione del pool antiterrorismo del distretto milanese. Già ieri, tra l'altro, in Procura erano state trasmesse segnalazioni di episodi analoghi da varie località del distretto, che copre le province di Como, Lodi, Monza, Sondrio, Varese e Pavia. I primi accertamenti riguarderanno gli indirizzi ip della mail e che sarebbero localizzati in varie parti del mondo, dalle Filippine a Taiwan. Un altro fascicolo, per le stesse ipotesi di reato e assegnato sempre a un pm del pool antiterrorismo, era stato già aperto a Milano su una mail minatoria arrivata nei giorni scorsi all'aeroporto di Linate. Mentre sui falsi allarmi bomba relativi a voli arrivati o partiti da Malpensa aveva aperto già un'inchiesta la Procura di Busto Arsizio (Varese). (ANSA).