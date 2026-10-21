(ANSA) - BOLOGNA, 21 OTT - Slitta alla prossima settimana il deposito della relazione conclusiva del collegio di consulenti tecnici nominato dalla Procura di Bologna per rispondere ai quesiti formulati in merito a cause e circostanze della morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto al rione Pilastro durante un fermo di polizia, il 19 luglio. Il termine per il deposito della relazione scadeva oggi, ma i consulenti hanno chiesto e ottenuto dai Pm una proroga di alcuni giorni. L'inchiesta, per omicidio colposo, è affidata alla procuratrice aggiunta Morena Plazzi e ai pm Francesca Arienti e Domenico Ambrosino, con il coordinamento del procuratore capo Paolo Guido. Al momento due poliziotti e quattro volontari della Croce Rossa sono iscritti nel registro delle annotazioni preliminari, lo "scudo" previsto quando c'è una possibile causa di giustificazione. (ANSA).