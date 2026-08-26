(ANSA) - BOLOGNA, 26 AGO - I preliminari esami eseguiti sul cuore di Abderrahim Fakir, 42enne morto a Bologna il 19 luglio mentre due poliziotti lo stavano immobilizzando, escluderebbero problemi pregressi all'organo. L'analisi è uno dei passaggi della consulenza tecnica medico legale disposta dalla Procura bolognese, che indaga nell'ambito di un fascicolo modello 45 bis, con i due agenti e i quattro soccorritori iscritti nel registro delle annotazioni preliminari. Tra gli specialisti a cui i pm hanno affidato l'incarico di chiarire le cause del decesso c'è Cristina Basso, anatomopatologa e direttrice dell'unità operativa di patologia cardiovascolare di Padova, dove si sono svolte le operazioni, alla presenza dei consulenti di parte. Dall'autopsia, eseguita il 24 luglio, erano emersi come elementi principali la presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Per la relazione conclusiva bisogna attendere alcune settimane. Inoltre mancano ancora gli esiti tossicologici e istologici. (ANSA).