(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Sarebbe un fake il video relativo all'incidente aereo avvenuto in Perù in cui sono morti 7 italiani. Le autorità peruviane che conducono l'inchiesta hanno comunitato all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) che "il video che circola insistentemente sui social media non risulterebbe coerente con le evidenze riscontrare sul luogo dell'incidente". In sostanza, le immagini "non sarebbero coerenti con lo stato del relitto dell'aereo". L'informazione è stata comunicata dalle autorità di Lima all'esperto dell'Agenzia designato per seguire l'inchiesta. (ANSA).