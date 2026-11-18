(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Una rete di potere capace di intrecciare politica, finanza, istituzioni e servizi segreti. Quarant'anni di storia italiana, dalle trame della strategia della tensione alle stragi, dal sequestro di Aldo Moro alle bombe del 1992-93, riletti attraverso documenti, sentenze definitive, atti parlamentari, studi storiografici e stampa dell'epoca, con una distinzione puntuale tra fatti accertati, testimonianze e questioni ancora controverse. Dal 23 novembre, per tre lunedì consecutivi in prima serata, La7 propone in prima tv "P2. L'ombra sulle stragi», una serie con Fabrizio Gifuni, per la regia di Simona Risi, da un progetto scritto da Didi Gnocchi e Antonella Beccaria. Una produzione firmata da 3D Produzioni in collaborazione con La7 e FRAME". "Siamo molto contenti di poter continuare a raccontare la storia recente del nostro Paese con questo nuovo lavoro", ha dichiarato Andrea Salerno, direttore di La7 che ha tenuto a ringraziare Didi Gnocchi tutta la squadra e Fabrizio Gifuni per esserci stato e "per il suo impegno costante a teatro, al cinema, ed ora anche su La7, nel cercare di riannodare fili di memoria italiana per comprendere il nostro passato e quindi il nostro presente", ha aggiunto. Al centro del racconto, la loggia massonica di Licio Gelli e la sua rete di relazioni con il mondo politico, economico e finanziario e con gli apparati dello Stato. Una vicenda che ha trovato un nuovo, importante passaggio giudiziario il 1° luglio 2025, quando la Corte di Cassazione ha indicato in Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi i mandanti della strage di Bologna del 2 agosto 1980. Quattro figure legate alla P2, al termine di un percorso giudiziario durato quarantacinque anni. Il racconto torna al 17 marzo 1981, quando a Castiglion Fibocchi la Guardia di Finanza trova nella cassaforte di Gelli gli elenchi degli iscritti alla loggia: 962 nomi tra parlamentari, ministri, generali, magistrati, banchieri e uomini dei servizi segreti. Una scoperta destinata a svelare l'esistenza di una struttura clandestina capace di estendere la propria influenza ben oltre i confini delle istituzioni ufficiali. La prima puntata ricostruisce la nascita e l'organizzazione della P2, il ruolo di Licio Gelli e il Piano di Rinascita Democratica. Al centro anche il caso Sindona, l'omicidio di Giorgio Ambrosoli e il controllo del Corriere della Sera. La seconda puntata, in onda il 30 novembre, attraversa le origini del cosiddetto doppio Stato e gli anni della Guerra fredda, seguendo il filo della strategia della tensione: da Piazza Fontana al golpe Borghese, da Piazza della Loggia alla strage dell'Italicus, fino all'omicidio del magistrato Vittorio Occorsio. Spazio anche agli intrecci finanziari di Sindona e Calvi e al sequestro di Aldo Moro. La terza puntata del 7 dicembre approfondisce invece il caso Moro, i rapporti tra la P2 e gli apparati americani, Gladio, i dossier e i depistaggi. L'indagine si spinge fino alle stragi del 1992-93 e ritorna a Bologna, seguendo il percorso investigativo che ha portato alla ricostruzione delle responsabilità e alla sentenza del 2025 sui mandanti. Fabrizio Gifuni accompagna il pubblico in uno studio-archivio, dove documenti, fotografie, filmati e atti processuali diventano parte integrante della narrazione. A completare il quadro, le voci di magistrati, storici, giornalisti, protagonisti della vita politica e familiari delle vittime. Tra gli intervistati Gherardo Colombo, Giuliano Turone, Giovanni Tamburino, Guido Salvini, Miguel Gotor, Aldo Giannuli, Benedetta Tobagi, Massimo D'Alema, Walter Veltroni, Paolo Bolognesi e Umberto Ambrosoli. (ANSA).