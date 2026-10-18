(ANSA) - TORINO, 18 OTT - Nell'ambito della manifestazione di ieri a Torino tre minori tra i 15 e i 17 anni sono stati arrestati dalla polizia per il reato di fabbricazione di arma da guerra, trovati vicino al monumento al Duca d'Aosta a fabbricare bottiglie incendiarie. Negli zaini avevano un ordigno pronto, benzina, bottiglie di vetro e stoppini. Un altro giovane di 22 anni è stato arrestato per violenza a pubblico ufficiale, riconosciuto tra quanti hanno preso parte agli scontri in piazza Castello. Tra i giovani che hanno fatto irruzione nella stazione di Porta Nuova, la polizia ne ha fermati e identificati quattro: tra questi due soggetti uno di 19 e uno di 17 anni sono stati indagati per il reato di travisamento. Sono stati infine fermati altri tre minorenni di età compresa fra i 16 e i 17 anni, denunciati a vario titolo per travisamento e porto di oggetti atti ad offendere perché trovati in possesso di sampietrini, petardi e martelletti frangivetro. Contestualmente, sono stati identificati 60 soggetti di età compresa fra i 15 e 35 anni, le cui posizioni sono attualmente al vaglio per approfondimenti investigativi. Non si registrano feriti tra gli operatori delle forze dell'ordine. (ANSA).