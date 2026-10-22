(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Scritte 'No Data Center" e 'Stop Tech Fascism' sulle facciate dell'ex stabilimento Ilte di Moncalieri, alle porte di Torino, e uno striscione con la frase 'Fermare l'ecocidio'. È la protesta organizzata la scorsa notte da Extinction Rebellion contro il progetto per la realizzazione del data center. Le scritte sono state realizzate sull'edificio dismesso, che come affermato dagli ambientalisti, è al centro dell'iter autorizzativo per un impianto da 527 megawatt, con un investimento previsto di 4,5 miliardi di euro. "Lasciamo qui questo messaggio affinché sia visibile ovunque e serva da monito a tutte le amministrazioni", spiega Extinction Rebellion. "Un data center di queste dimensioni ha impatti ambientali, sanitari e sociali pericolosissimi ed è incompatibile con qualsiasi obiettivo climatico. In un mondo che sta collassando e in cui il costo della vita sta soffocando la maggioranza della popolazione, non c'è spazio per investimenti miliardari per strutture ecocide", aggiungono. Secondo il movimento, l'impianto ipotizzato a Moncalieri arriverebbe a consumare tanta energia quanto "tutte le famiglie piemontesi". "Moltiplicare queste enormi infrastrutture è folle: significa aumentare la pressione sulle risorse naturali e la dipendenza dai combustibili fossili, proprio quando la crisi climatica impone di azzerare le emissioni e contenere i consumi", sostiene Extinction Rebellion, citando il rapporto Energy and AI del 2025 dell'Agenzia internazionale dell'energia. Extinction Rebellion chiede di fermare il progetto, bonificare l'area e restituirla alla comunità. "Al posto di altro cemento e di una nuova struttura energivora, si avvii un percorso partecipato per rinaturalizzare l'area o destinarla all'emergenza abitativa", conclude il movimento. (ANSA).