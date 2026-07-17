(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Un Toret, la tipica fontanella pubblica torinese, è stato ridipinto di verde fluo dagli attivisti di Extinction Rebellion in piazza Arbarello, nel centro di Torino, per protestare contro le politiche climatiche del governo e della Regione Piemonte. Sulla fontana è comparsa anche la scritta 'Caldo e siccità: chi governa ti lascia a secco'. Come spiegano dal movimento ambientalista, l'iniziativa intende richiamare l'attenzione sulle ondate di calore estremo e sulla siccità che ha colpito il territorio negli ultimi mesi. "Il Po è in secca. I ghiacciai stanno fondendo. Di fronte alla spaventosa cecità della Regione Piemonte e del governo, e a decisioni politiche che vanno in direzione contraria alla tutela della salute dei cittadini e del bene comune, dipingiamo di verde fluo un Toret del centro città perché ricordi a ognuno di noi, in queste giornate di calore estremo, che questo caldo è una scelta politica", affermano da Extinction Rebellion. Il colore non è stato scelto a caso, spiegano gli ambientalisti. "Il verde fluo, tonalità immediatamente riconoscibile e associata all'allarme e alla contaminazione, è diventato negli anni uno dei codici visivi del movimento. È stato già utilizzato in diverse proteste, tra cui le azioni simboliche", dicono. Nel comunicato il movimento attribuisce a governo e Regione Piemonte responsabilità nella gestione della crisi idrica. Gli attivisti parlando di una "mancanza di visione del governo e di questa giunta nei confronti dei temi legati alla salvaguardia degli ecosistemi e del clima". "Ancora una volta, nonostante l'evidenza dei dati, si nega il contributo alle emissioni globali dell'Italia e dell'Europa, attribuendo colpe e responsabilità ad altri, e riducendosi a gestire come emergenza una situazione ormai cronica e strutturale", conclude la nota. (ANSA).