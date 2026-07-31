(ANSA) - TORINO, 31 LUG - Lo slogan "Questo caldo è una scelta politica" è stato proiettato la scorsa notte sulla cupola della Mole Antonelliana da attivisti di Extinction Rebellion. Lo rende noto lo stesso movimento, spiegando che si tratta della stessa frase già comparsa nelle scorse settimane su manifesti affissi in diversi quartieri di Torino. Secondo Extinction Rebellion, l'iniziativa intende richiamare l'attenzione sulle responsabilità politiche nella gestione della crisi climatica, accusando il governo e la Regione Piemonte di avere "contribuito allo smantellamento delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici". "Quello che stiamo vivendo oggi è la diretta conseguenza delle scelte politiche degli ultimi trent'anni", afferma il movimento, secondo cui i governi succedutisi nel tempo e le grandi compagnie petrolifere hanno continuato a puntare sui combustibili fossili rallentando la transizione energetica. Extinction Rebellion sostiene inoltre che "l'attuale governo italiano e chi governa la Regione Piemonte ha delle enormi responsabilità nello smantellamento delle norme di contrasto alla crisi ecoclimatica", ricordando le stime sulle vittime del caldo estremo dell'estate e i danni subiti dal comparto agricolo. "La crisi climatica non è un costo futuro, sta colpendo ora gli agricoltori, i lavoratori, le aziende, le famiglie. Chi pagherà questi danni?", conclude il movimento. (ANSA).