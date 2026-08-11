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(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Philips ed Exor hanno concordato di aggiornare il loro accordo di collaborazione a lungo termine. L'accordo conferisce ora a Exor la flessibilità di incrementare la propria partecipazione in Philips fino al 22% del capitale ordinario emesso e dei diritti di voto della società, superando il precedente limite del 20%. L'intesa prevede inoltre la possibilità per Exor di aumentare ulteriormente la quota, previa approvazione del consiglio di sorveglianza di Philips. Gli assetti di governance rimangono invariati, incluso il diritto di Exor di nominare un membro del consiglio di sorveglianza di Philips. "Sosteniamo la strategia a lungo termine di Philips - commenta l'amministratore delegato di Exor, John Elkann - definita da innovazione, creazione di valore ed esecuzione rigorosa. L'accordo aggiornato riflette il nostro continuo impegno nei confronti di Philips in qualità di suo maggiore azionista". (ANSA).