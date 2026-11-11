(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Ha risposto a tutte le domande l'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, sentito come testimone per oltre tre ore nell'inchiesta trasmessa dai pm bresciani a quelli pavesi, dopo l'archiviazione della sua posizione, e che riguarda un presunto versamento di denaro da parte di Giuseppe Sempio per fare in modo che il figlio Andrea, nel 2017, venisse scagionato e uscisse innocente dall'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Davanti al procuratore aggiunto Stefano Civardi e alla pm Giuliana Rizza, Venditti, dall'altra parte di quella che un tempo era la sua scrivania, ha spiegato la sua versione. Il verbale è stato secretato. "Sono amareggiato, perché se questa decisione", ovvero di essere convocato come teste puro, "fosse stata assunta nel settembre del 2025 mi sarei risparmiato un sacco di sofferenze". E l'avvocato Domenico Aiello, il suo legale che lo ha aspettato fuori dall'ufficio, ha aggiunto che se fosse andata così, si sarebbe evitato "tanta delegittimazione all'intera categoria dei magistrati e tanto dispiacere all'uomo". "Sono stato sentito come testimone, di conseguenza non posso riferire che cosa ho detto e che cosa mi è stato chiesto. Posso soltanto dire che sono stato sentito sul procedimento nato dalla trasmissione degli atti da parte della Procura di Brescia a seguito della mia archiviazione", ha aggiunto Venditti, parlando con i cronisti all'uscita del Tribunale di Pavia. "Il clima è stato abbastanza cordiale e civile - ha aggiunto -. Ho risposto a tutte le domande che mi sono state poste. Ho chiarito, quindi, i fatti su cui intendevano avere delle delucidazioni. L'unico rammarico è che questa cosa si poteva fare 14 mesi fa. Capisco anche le necessità dell'indagine, degli atti a sorpresa, come le perquisizioni. Però se questi chiarimenti mi fossero stati chiesti a suo tempo, tanti mesi fa, mi sarei risparmiato tante amarezze e avrei anche risparmiato alla magistratura intera il disdoro che poi c'è stato". L'ex magistrato non ha voluto rispondere alla domanda se qualcuno, all'epoca dei fatti, possa aver usato il suo nome per ottenere denaro dalla famiglia Sempio. "Quello che ho dentro lo so soltanto io - ha affermato ancora Venditti -. Mi ha fatto effetto tornare nell'ufficio in cui ho lavorato? Diciamo che è stato un bell'effetto, quella stanza l'ho fatta io". La nuova ipotesi di reato che sembra profilarsi per questa indagine è induzione indebita a dare o promettere utilità. (ANSA).