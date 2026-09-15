PHOTO
(ANSA) - ROMA, 15 SET - Un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui "il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati all'ex Ilva", ma "finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato". Intanto si susseguono le riunioni del governo riguardo il dossier in vista del tavolo di domani, che per la 20esima volta dal 23 ottobre 2023, si riunisce a Palazzo Chigi sull'ex Ilva. (ANSA).