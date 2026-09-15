(ANSA) - ROMA, 15 SET - Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari si sta ragionando su strumenti straordinari (come la cassa integrazione o misure di accompagnamento) per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti, dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi: le soluzioni che verranno condivise con i sindacati saranno quindi inserite in un decreto da portare al cdm pomeridiano. Al precedente tavolo le parti si erano date appuntamento per oggi, ma la riunione è stata spostata a domani proprio per avere più tempo per definire le misure. Quella di domani è la 20esima volta, dal 23 ottobre 2023, che si riunisce a Palazzo Chigi il tavolo sull'ex Ilva presieduto dal sottosegretario Alfredo Mantovano. (ANSA).