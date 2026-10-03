(ANSA) - MILANO, 03 OTT - E' "assolutamente" falso che gli ex consulenti tecnici di Alberto Stasi Francesco Maria Avato e Matteo Fabbri abbiano saputo nel 2007 dei due falsi negativi negli esami al pedale della bicicletta dopo il positivo con il profilo genetico di Chiara Poggi. Lo sottolineano i due esperti per smentire quanto detto a Quarto Grado dal consulente della famiglia Poggi Marzio Capra secondo cui "il 24 settembre 2007 i sottoscritti CT di Stasi, Prof Avato e Dott. Fabbri, sarebbero stati informati dal Ris dell'esistenza di ben due corse negative sul campione 'pedale' durante una riunione avvenuta in pari data, si precisa che la circostanza risulta assolutamente falsa". "Tali gravissime e incomprensibili affermazioni del dott. Marzio Capra, che gettano pesanti ombre sull'operato dei sottoscritti - hanno annunciato -, troveranno adeguata tutela nelle sedi competenti. Nel frattempo, i sottoscritti chiederanno alla Procura della Repubblica di Pavia di essere ascoltati come persone informate sui fatti, affinché questa incresciosa vicenda venga definitivamente chiarita". "I sottoscritti non hanno mai avuto conoscenza (né visiva, né documentale), né in quella data, né successivamente durante il processo che quel campione avesse dato esiti negativi. Di questi si è purtroppo venuti a conoscenza solo di recente dai nuovi sviluppi - hanno osservato Avato e Fabbri - Dimostrazione ne è che non sono mai confluiti nel fascicolo né risultano menzionati in alcun atto processuale o consulenza, tantomeno risultano inviati ai periti del Giudice dottor Vitelli nel 2009". I due all'epoca consulenti hanno anche ricordato "quanto evidenziato dal Prof Angelo Giarda all'udienza di convalida del 27 settembre 2007, il quale precisava espressamente che i CT di Stasi avevano e conoscevano solo due tracciati, uno di Chiara Poggi (di confronto) e uno unico, positivo, del pedale (corsa del 19 settembre 2007)". (ANSA).