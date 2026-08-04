(ANSA) - TORINO, 04 AGO - È stato rintracciato e arrestato il detenuto di 35 anni, di origine marocchina, evaso nel tardo pomeriggio di oggi dopo una visita all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Da quanto si apprende, l'uomo era stato arrestato il primo agosto e, nella mattinata di oggi, aveva detto di star male. Il medico del carcere aveva quindi disposto il trasferimento in ospedale con il 118. Una volta dimesso, il detenuto aveva aggredito gli agenti della polizia penitenziaria che lo scortavano ed era riuscito a fuggire prima di essere fatto salire sul mezzo diretto al carcere Lorusso e Cutugno. Le ricerche si sono concluse poche ore dopo al parco Sempione, dove il trentacinquenne si nascondeva in un'aiuola. L'arresto è stato eseguito dalla polizia penitenziaria con il supporto della polizia di Stato, da quanto si apprende. Sulla cattura interviene il sindacato Osapp. "Esprimiamo viva soddisfazione per l'operato di tutto il personale di polizia penitenziaria impiegato nelle ricerche e speriamo che l'amministrazione riconosca a loro un encomio per le alte capacità dimostrate nella cattura dell'evaso", afferma il sindacato. (ANSA).