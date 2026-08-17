(ANSA) - BOLOGNA, 17 AGO - Doveva restare ai domiciliari, invece è uscito per cenare al ristorante con la fidanzata. Ed è stato riconosciuto da un carabiniere libero dal servizio, seduto poco distante. È finita così la serata di un 18enne di Castel San Pietro Terme, nel Bolognese, arrestato per evasione dalla detenzione domiciliare, misura alternativa al carcere a cui era sottoposto dopo una condanna definitiva per una rapina commessa da minorenne. Il giovane, dopo un controllo di una pattuglia della stazione locale, si era convinto di non essere più soggetto a verifiche. Ha quindi chiamato il 112 per costruirsi un alibi, sostenendo di dover uscire di casa perché la fidanzata lo avrebbe accompagnato in ospedale per un malore improvviso. In realtà i due hanno raggiunto un ristorante della zona, dove il 18enne si è seduto al tavolo e ha ordinato da mangiare, ignorando le prescrizioni dell'autorità giudiziaria. A pochi metri da lui si trovava però un carabiniere della stazione di Castel San Pietro Terme, libero dal servizio, che lo ha riconosciuto e ha subito allertato la pattuglia. I militari hanno raggiunto il locale in pochi minuti e lo hanno arrestato. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Bologna, il giovane è stato condotto in tribunale per il giudizio direttissimo: l'arresto è stato convalidato e per lui è scattata la misura degli arresti domiciliari. (ANSA).