(ANSA) - ROMA, 06 AGO - ''Complimenti per i tuoi successi da parte mia e di tutta l'Italia''. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni - come rende noto il sito della federnuoto - ha telefonato a Chiara Pellacani dopo il successo nel sincro trampolino 3 metri, insieme ad Elisa Pizzini, che ha consentito alla tuffatrice romana di conquistare cinque ori in altrettante gare ai campionati europei, a Parigi. ''Capisco la determinazione e il lavoro che c'è dietro questi successi" ha continuato la Premier che ha infine ribadito ''Ancora complimenti!''. (ANSA).