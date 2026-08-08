(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Medaglia d'argento per Elisa Cosetti nei tuffi dalle grandi altezze (20 metri), dopo gli ultimi due round agli Europei di nuoto a Parigi. Quattro anni fa a Roma 2022 Elisa Cosetti fu terza praticamente al debutto assoluto in una gara internazionale. Ora riscrive la sua storia, e non solo, ed è argento agli Europei di Parigi nei tuffi dalle grandi altezze con 297.20 punti. Dopo i primi due salti di giovedì era già seconda con 141.80 (58.50 con il salto mortale rovesciato in tre posizioni e 83.30 con il doppio salto mortale indietro con un avvitamento). Davanti aveva l'ucraina Nelli Chukanivska (152.30) e alle sue spalle la sorprendente svizzera Morgane Herculano (138.60) e la temibile tedesca Iris Schmidbauer (136.35). Posizione che mantiene grazie a un super triplo barani avanti carpiato (68.90), particolarmente pulito in entrata, e soprattutto con un quadruplo barani ritornato raggruppato (87.40) impeccabile per eleganza, fluidità e potenza. (ANSA).