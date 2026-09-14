(ANSA) - CATANIA, 14 SET - "A causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna in atmosfera e la direzione dei venti prevalenti in quota, è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3". Lo rende noto la Sac, la società che gestione dell'aeroporto di Catania, comunicando che "sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 10 di domani". La Sac invita i passeggeri sono pregati, prima di recarsi nello scalo, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. (ANSA).