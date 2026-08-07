(ANSA) - CATANIA, 07 AGO - La Sac, società che gestisce lo scalo di Catania, rende noto che "è stata disposta la graduale riapertura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1), precedentemente chiusi a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera". Sono ripristinate tutte le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. La Sac invita i passeggeri a "verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree". (ANSA).