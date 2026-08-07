(ANSA) - CATANIA, 07 AGO - La fontana di lava presente al cratere Voragine dell'Etna ha subito un forte incremento nella notte, fino alle 4, per poi progressivamente attenuarsi. Attualmente, sempre alla Voragine, è in corso una forte attività stromboliana che produce una nube eruttiva diretta a Sud-Sud-Ovest con caduta di materiale a Ragalna e Adrano. Nella desertica Valle del Bove si è intanto aperta una nuova bocca eruttiva a quota 2.750 metri da cui emerge un flusso lavico confinato nelle zone sommitali del vulcano. Flussi lavici sono presenti anche nella Valle del Leone. Sono gli aggiornamenti sull'attività in corso sull'Etna che emergono da monitoraggio dell'Ingv Osservatorio etneo di Catania. Dal punto di vista sismico il tremore vulcanico ha raggiunto la massima ampiezza intorno alle 23:30 di ieri per poi diminuire pur restando nella fascia dei valori alti. La localizzazione della sorgente del tremore si è mantenuta in corrispondenza del cratere Voragine ad una quota di circa 3.000 metri sul livello del mare L'avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation) è al massimo livello di allerta: rosso. L'attuale fase eruttiva dell'Etna impatta sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania, con l'unità di crisi della Sac che ha sospeso le attività di volo in arrivo fino alle 16. (ANSA).