(ANSA) - CATANIA, 30 LUG - E' finita l'attività di fontane di lava ed è diminuita quella stromboliana dal cratere Voragine dell'Etna da dove, durante la fase parossistica, è emerso un piccolo flusso piroclastico emerge dal cratere Voragine che si è diretto verso la desertica Valle del Bove e una nube vulcanica che ha raggiunto un'altezza di circa 7 chilometri e si propaga in direzione del quadrante occidentale del vulcano, con ricaduta di cenere segnalata a Bronte. E' quanto emerge dal monitoraggio dell'Ingv Osservatorio etneo di Catania. Per quanto riguarda l'ampiezza media del tremore vulcanico, dopo la fase di incremento a partire dalle 10 subito un rapido decremento pur mantenendosi nella fascia dei valori alti, dove tuttora permane. (ANSA).