(ANSA) - CATANIA, 10 AGO - Prosegue l'attività effusiva dalle bocche dell'Etna di quota 2.750 metri e 2.360 metri con il fronte attivo più avanzato della colata che è ben alimentato e, nella desertica Valle del Bove, ha superato la Rocca delle Palombe, attestandosi a una quota di 1.370 metri. E' proseguita per l'intera giornata un'intensa attività esplosiva al cratere Voragine, che ha prodotto abbondante emissione di cenere ricaduta sul versante meridionale del vulcano, tuttora in corso. E' quanto emerge dal monitoraggio, strumentale e con personale sul campo, dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania. L'ampiezza media del tremore vulcanico si è mantenuta nell'intervallo dei valori elevati. Il centroide delle sorgenti, è stato localizzato nell'area del cratere Voragine ad una quota compresa tra 2.900 e 3.000 metri. (ANSA).