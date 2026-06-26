(ANSA) - CATANIA, 26 GIU - Un'attività effusiva nell'alto settore della alta Valle del Bove, a una quota di circa 3.000 metri sul livello del mare, è presente sull'Etna. L'attività sta producendo una piccola colata lavica, al momento debolmente alimentata. E' quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di Catania, segnalando che la notte scorsa c'è stata una debole e irregolare attività esplosiva stromboliana al cratere Voragine. Dal punto di vista sismico si osserva da alcuni giorni un costante aumento del tremore vulcanico le cui sorgenti risultano attualmente in corrispondenza del cratere Voragine ad una quota di circa 2.900 metri sul livello del mare. Non si rilevano variazioni significative nelle serie temporali delle stazioni di monitoraggio delle deformazioni del suolo. E' attualmente arancione l'allerta dell'avviso per l'aviazione, il Vona (Volcano observatory notices for aviation) emesso dall'Ingv, ma questa fase eruttiva dell'Etna non impatta, al momento, sulla piena operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. (ANSA).