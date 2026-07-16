(ANSA) - TORINO, 16 LUG - Giovanni Zippo è stato condannato a 27 anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Torino per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina di via Nizza, nella quale perse la vita il trentatreenne Jacopo Peretti e altre persone rimasero ferite. L'ex guardia giurata di 41 anni era imputato per omicidio volontario, disastro e lesioni personali. La sostituta procuratrice Chiara Canepa e il procuratore aggiunto Emilio Gatti avevano chiesto una condanna a 25 anni di reclusione. Secondo l'accusa, Zippo aveva appiccato il fuoco, utilizzando della benzina, all'appartamento dove viveva la sua ex fidanzata. L'incendio provocò l'esplosione che distrusse parte dello stabile. Durante la lettura della sentenza il quarantunenne era presente in aula accanto al suo difensore, Basilio Foti. La difesa aveva chiesto l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi, sostenendo che ciò avrebbe consentito la riqualificazione del procedimento con il rito abbreviato e la conseguente riduzione di un terzo della pena. (ANSA).