(ANSA) - BARI, 01 AGO - Il bancomat della filiale BdM di Ceglie del Campo, quartiere di Bari, è stato distrutto da una potente esplosione avvenuta intorno alle 4 del mattino di oggi. Ingenti i danni subiti dall'istituto di credito. Non è chiaro se chi ha agito sia riuscito a portare via i contanti dell'erogatore. Su quanto accaduto indagano gli agenti delle volanti, della Scientifica e della squadra mobile della questura di Bari che hanno svolto i rilievi. Utili saranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. (ANSA).