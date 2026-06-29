(ANSA) - VICENZA, 29 GIU - Un'esplosione seguita da un incendio si è verificata stamani in un'officina ad Altavilla Vicentina, con due meccanici che sono rimasti ustionati, probabilmente dall'incendio di benzina. L'incidente è avvenuto nella sede della ditta "Bertocco Service", intorno alle ore 11.10. Sul posto il Suem 118, vigili del fuoco, Carabinieri e Spisal. I due uomini sono stati trasportati all'ospedale San Bortolo di Vicenza, con gravi ustioni anche se entrambi sono rimasti coscienti; uno di essi è in terapia intensiva. (ANSA).