(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Un ordigno rudimentale è esploso nella notte davanti a un palazzo di via Filottrano, nel quartiere San Basilio alla periferia di Roma. Sul posto la polizia che indaga. Si tratta del terzo caso in due giorni dopo le esplosioni di bombe carta davanti a una sala slot all'Alessandrino e a un'enoteca a Don Bosco. Da mesi in città registrano episodi del genere in diversi quadranti: da Ostia a Tor Bella Monaca, da Don Bosco a San Basilio. Chi indaga non esclude un collegamento tra alcune di queste esplosioni ed è al lavoro per stabilire a quale contesto criminale siano legate. "Ho sentito il Prefetto Giannini sulle esplosioni avvenute negli ultimi giorni a Don Bosco, all'Alessandrino, alla Borghesiana e a San Basilio: sta seguendo costantemente la situazione nel quadro di una intensa attività investigativa che è in pieno svolgimento con il massimo impegno della procura e delle forze di polizia. Il contesto afferma il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - appare di natura criminale, anche in relazione ad alcuni recenti risultati ottenuti nell'attività di contrasto ad attività malavitose. Esprimo piena fiducia e massimo sostegno all'azione dello Stato per fare luce su quanto accaduto, assicurare i responsabili alla giustizia e garantire la sicurezza dei cittadini". (ANSA).