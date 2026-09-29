(ANSA) - UDINE, 29 SET - Sono 890 milioni gli adulti con obesità nel mondo, 2,5 miliardi quelli in sovrappeso, pari al 43% della popolazione adulta. Circa 35 milioni i bambini sotto i 5 anni, invece, e oltre 160 milioni i giovani sotto i 19 anni. Sono alcuni dei numeri che fanno da sfondo al corso "Ame FVG incontra il territorio - Obesità", in programma sabato 3 ottobre a Spazio Villalta a Udine, organizzato in collaborazione con la SOC Endocrinologia - SOS Nutrizione Clinica dell'Asufc. L'incontro affronterà l'obesità come malattia progressiva, con l'obiettivo di trasferire nella pratica clinica le più recenti evidenze. Sarà presente anche l'associazione "Diamo Peso al Benessere", con la testimonianza di una paziente che ha affrontato un importante percorso di cura, per portare all'attenzione dei medici l'impatto della malattia sulla vita quotidiana e sulla relazione terapeutica. "È fondamentale superare l'idea dell'obesità come semplice problema di peso e considerarla una vera malattia cronica - sottolinea Fabio Vescini, direttore della SOC Endocrinologia - SOS Nutrizione Clinica dell'Asufc di Udine - La testimonianza dell'Associazione pazienti ci fornirà un'ulteriore visione sull'impatto di questa patologia". (ANSA).