(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Entra nel vivo l'esodo estivo verso le località di vacanza. Nel weekend che precede Ferragosto oltre 22 milioni di veicoli hanno percorso la rete stradale e autostradale gestita da Anas, con la circolazione che si è svolta senza particolari criticità grazie al monitoraggio costante della rete e al presidio operativo lungo le principali direttrici di traffico. Secondo i dati diffusi da Anas, nel fine settimana sono stati registrati complessivamente 22.492.917 transiti, in lieve calo rispetto al weekend precedente (-1,27%) e allo stesso periodo dello scorso anno (-1,5%). I maggiori incrementi dei flussi sono stati rilevati nel Sud Italia (+1,6%), mentre aumenti più contenuti si registrano sulle infrastrutture delle aree rurali (+1,2%) e sulle arterie a servizio delle località balneari (+0,3%). Nella mattinata di oggi traffico in crescita sull'A2 Autostrada del Mediterraneo in corrispondenza di Battipaglia, Rivello e Campagna, sulla statale 106 Jonica nei pressi di Castellaneta e sul raccordo autostradale 13 nell'area di Duino Aurisina-Devin Nabrežina, in Friuli Venezia Giulia. "Sulla nostra rete abbiamo assicurato un monitoraggio costante per garantire la sicurezza degli spostamenti di milioni di utenti durante uno dei fine settimana più impegnativi dell'estate, caratterizzato dal secondo bollino nero della stagione", ha dichiarato l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. "Il presidio del territorio, l'attività delle sale operative e l'impegno del personale Anas hanno consentito di gestire efficacemente i flussi di traffico e di fornire assistenza agli utenti lungo l'intera rete". (ANSA).