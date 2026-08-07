(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Anche quello che si è appena aperto sarà un weekend di partenze per le vacanze estive. Elevati flussi di traffico verso le località turistiche sono attesi già a partire da oggi e per l 'intera giornata di domani secondo le previsioni di Viabilità Italia, l'organismo presieduto dal direttore del Servizio Polizia Stradale. Il clou, con momenti di massima criticità , ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà, verosimilmente, l'avvio della prima fase del controesodo, attesa da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese, con picchi concentrati tra la domenica e il lunedì. (ANSA).