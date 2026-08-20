(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Entrano nel vivo i rientri dalle vacanze estive, e i volumi del traffico veicolare assumono progressivamente maggiore consistenza, con picchi concentrati tra la domenica e il lunedì. Per Viabilità Italia il numero di veicoli circolanti è previsto sostenuto nel pomeriggio di venerdì 21 agosto e al mattino di sabato 22, con entrambe le fasce contraddistinte dal bollino rosso. In diminuzione fra il pomeriggio di sabato e la mattina di domenica, con bollino giallo. Nel pomeriggio di domenica 23 e la mattina di lunedì 24 il bollino torna a essere rosso, per degradare in giallo nel pomeriggio. Disposto il divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7.5 t. sabato dalle 8 alle 16, domenica dalle 7 alle 22. (ANSA).