(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Le forze governative yemenite affermano che gli Houthi hanno lanciato nuovi attacchi contro la città di Marib, prendendo di mira "i quartieri e i campi per sfollati con missili balistici". Lo scrive al Jazeera. In una dichiarazione condivisa sul loro account ufficiale X, le forze armate yemenite hanno accusato gli Houthi, sostenuti dall'Iran, di aver lanciato oggi missili balistici contro la città di Marib, i suoi quartieri e i suoi campi densamente popolati che ospitano residenti e sfollati. L'accusa giunge il giorno dopo che due persone sono state uccise e 14 ferite in un attacco missilistico e con droni condotto dagli Houthi sulla città. Il comunicato, che citava una fonte militare, affermava che ci sarebbe stata una risposta "al momento e nel luogo opportuni". In precedenza, il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale aveva affermato che le sue forze avevano preso di mira le posizioni degli Houthi in diverse località. (ANSA).