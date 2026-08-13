(ANSA) - ISTANBUL, 13 AGO - L'esercito iraniano ha affermato che il passaggio tramite lo Stretto di Hormuz resta sotto il contro completo della Repubblica islamica, respingendo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo il quale gli Usa hanno il controllo del canale. "Si annuncia che lo Stretto di Hormuz è, come in passato, sotto la completa gestione e il controllo della Repubblica Islamica dell'Iran, e nessuna nave mercantile o petroliera potrà transitare in sicurezza attraverso questo stretto senza il permesso e la supervisione delle potenti forze armate iraniane", ha affermato il portavoce del comando centrale dell'Esercito iraniano Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, come riferisce Isna. "Le false affermazioni degli Stati Uniti riguardo al normale passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, segno della disperazione e dell'impotenza dell'esercito di quel paese, non sono altro che menzogne e falsità", ha aggiunto il funzionario dell'Esercito iraniano. (ANSA).